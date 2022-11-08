伊朗囚犯處決前與獄警衝突喪命 當局仍處以絞刑

（法新社巴黎7日電） 非政府組織「伊朗人權」今天表示，伊朗一名因為毒品罪名遭定罪的男子要被處以絞刑，但他在行刑之前，就在與獄警發生衝突的過程中遭到殺害，當局卻依舊把屍體掛上絞刑台。

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根據總部位於挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights），這名名為拉巴惠（Nematullah Barahui）的男子原本昨天要與另一名同樣犯下毒品罪的男性在伊朗東南部希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）薩赫丹（Zahedan）監獄被處以絞刑。

然而根據「伊朗人權」引述不具名當地知情人士說法，拉巴惠在預定接受絞刑的時間之前與獄警發生衝突喪命，當局竟仍對拉巴惠施以絞刑，以免獄警遭遇任何法律問題。

觀察希斯坦-俾路支省境內各大事件及影響伊朗遜尼派少數族群事務的新聞網站Hal Vash，也報導了拉巴惠在絞刑前喪命一事。

報導指出，獄方昨天凌晨喚醒拉巴惠，並告知他將接受絞刑。

Hal Vash報導，消息來得太過突然，拉巴惠當場抗拒，遭獄警「以尖銳物品」擊中頸部喪命。

拉巴惠有3個女兒，但獄方多年來始終不讓家屬探視拉巴惠。

伊朗當局並未證實此事，伊朗國內媒體也沒有報導這起處決，伊朗國內大多數絞刑的情況都是如此。

根據國際特赦組織（Amnesty International），伊朗去年有記錄的處決至少就有314件，比世上任何一個國家都高，不過國際特赦組織指出中國沒有公開這類數據，據信中國每年有數以千計的人遭到處決。

伊朗人權表示，伊朗今年以來已有462人遭到處決。

© 2022 AFP