坦尚尼亞白化症患者頻遭攻擊 歸因迷信肢體可用於秘術

（法新社坦尚尼亞三蘭港7日電） 非洲國家坦尚尼亞的白化症患者今年遭受攻擊情況驟增，3個人權團體今天要求當局採取行動制止。當地有人相信白化症患者的四肢可用於秘術，帶來財富和權力。 這些人權團體表示，雖然從墳墓里掘出的屍體和骨骼，以及被交易的骨頭都有所增加，但針對白化症患者的攻擊在2019年大幅減少。

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不過，人權團體警告，白化症患者今年遭到的攻擊變多了。

在本月稍早一起案例中，50歲的馬賽亞斯（Joseph Mathias）在睡夢中遭數名男子斬下右臂，因此喪命。

法律及人權中心（Legal and Human Rights Centre）與坦尚尼亞白化症協會（Tanzania Albinism Society）、坦尚尼亞人權捍衛者聯盟（Tanzania Human Rights Defenders Coalition）發布聯合聲明表示：「我們要求警方保證所有涉及這些案件的人都被逮捕、送上法庭。」

「我們也希望針對這些案件的調查，擴大到與白化症患者肢體黑市有關聯的傳統治療師等人。」

白化症的病因是缺乏黑色素，屬於遺傳性疾病，全球有數十萬名患者，在非洲尤其多。

加拿大慈善組織「同沐日光」（Under The Same Sun）致力於對抗歧視，一直在非洲各地記錄類似暴力事件，並將蒲隆地、剛果民主共和國、馬拉威、莫三比克和坦尚尼亞評為這類攻擊最猖獗的國家。

© 2022 AFP