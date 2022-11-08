就算共和黨贏得期中選舉 白宮：美仍力挺烏克蘭

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（中央社華盛頓7日法新電）就算對國家支出感到憂心的共和黨贏得期中選舉，白宮今天表示，美國對烏克蘭戰爭行動的支持仍「堅定不移」。

法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者：「我們有信心，美國的支持將堅定不移、不會動搖。」

她表示，總統拜登「致力以兩黨都認同的方式來支持烏克蘭，就如他一向所為」。

美國將於11月8日舉行期中選舉，若共和黨拿下聯邦眾議院，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）可望成為議長。他最近警告，若共和黨握有權力，烏克蘭將不再獲得「空白支票」。

儘管親近前總統川普的極右翼國會議員發出批評聲浪，共和黨仍有許多人支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的戰爭。

部分受川普影響的共和黨人抨擊美國政府支出大筆資金援助烏克蘭，包括5月批準的400億美元，以及拜登要求追加的112億美元。

但參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）矢言要做得比拜登更多，例如加速提供射程更遠的各式武器等。川普執政時期的副總統彭斯（Mike Pence）最近也直接將炮火對準那些批評提供武器給烏克蘭的人。

© 2022 AFP