瑞典總理赴安卡拉會艾爾段 爭取支持北約入會案

（法新社伊斯坦堡8日電） 瑞典總理克里斯特森定於今天在安卡拉與土耳其總統艾爾段會談，盼透過最高層磋商，致力說服土耳其放棄反對瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）。

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俄羅斯侵略烏克蘭後，瑞典和芬蘭放棄軍事不結盟的長期政策，於5月間申請加入北約。但是土耳其指控這兩個北歐國家，尤其瑞典，淪為非法庫德族激進分子的避風港，因而拖延關於它們入會案的批准。安卡拉將庫德族激進分子視為「恐怖分子」。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說服俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）停止阻撓烏克蘭穀物出口，這為明年尋求連任的他助長聲勢。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）上周親自前往安卡拉代為說項，尋求助瑞、芬兩國一臂之力。他說：「是歡迎芬蘭和瑞典成為北約正式會員的時候了，他們加入將使我們聯盟更強大，讓我們人民更安全。」

史托騰柏格強調，瑞典和芬蘭已於6月同意作出包括解決土耳其所要求的驅逐或引渡「恐怖主義嫌犯」等讓步，兩國「已經向土耳其表達同意這麼做」。

在克里斯特森（Ulf Kristersson）領導的新右翼政府於10月上台後，艾爾段曾對雙方就入會案進行會談取得進展表示歡迎，但是他4日重申，除非瑞典和芬蘭採行必要「作為」，否則土耳其國會不會正式批准兩國入會申請。這是艾爾段一個月內第3度重申此事。

土耳其指控瑞典對庫德工人黨（PKK）和敘利亞境內庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）過於寬容。

安卡拉認為YPG是PKK在敘利亞的分支。PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟（EU）認定為恐怖組織。

但是美國為首軍事聯盟在敘利亞打擊激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）時，並肩作戰的YPG起關鍵作用。

瑞典過去曾對YPG及其政治派系庫德民主聯盟黨（PYD）表達過支持，但克里斯特森政府看起來有意疏遠對方。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）5日表示：「這些組織和列在歐盟恐怖組織名單中的庫德工人黨過從甚密。」

儘管斯德哥爾摩當局改變立場，一些分析師認為，土耳其總統和國會大選定明年6月才舉行，兩國入會案可能因此拖延。 西班牙馬德里卡羅斯三世大學（University Carlos III）歐洲地緣政治教授托伊古爾（Ilke Toygur）預測：「土耳其那邊會在它認為最佳時機才出牌，批准入會案。」

她告訴法新社：「我認為此刻壓力會升高，但我感覺北約內很多國家已經假定此一擴張案明年才會發生，也許甚至是明年下半年。」

「外界普遍認為土耳其也試圖協商其他東西，可能是F-16戰鬥機，也可能是與俄羅斯的整體關係。」

一名歐洲外交消息人士說：「艾爾段是否會認為瑞典已有作足善意的跡象，因此宣布勝利符合他的政治和軍事利益？或者，他是否認為堅持當前作法有利於自己連任之路，這還有待觀察。」

但是這位消息人士同時表示，土耳其國會於明年6月大選前就批准兩國入會案，仍然有其「合理可能性」。

© 2022 AFP