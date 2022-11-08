稱年輕女性過度飲酒致出生率低 波蘭執政黨黨魁挨轟

（法新社華沙7日電） 波蘭執政黨「法律正義黨」（PiS）黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）聲稱年輕女性過度飲酒是造成這個歐盟成員國出生率低迷的罪魁禍首，此言一出引發眾怒。

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卡臣斯基周末提出這項具爭議的主張後，反對派政治人物、女性名人和其他人紛紛跳出來譴責他脫離現實、重男輕女，痛斥他胡說八道。73歲的卡臣斯基至今未婚且膝下無子。

卡臣斯基5日表示：「如果我們持續看見這種情況，也就是在25歲之前，年輕女性的飲酒量與同齡男性一樣多，那就不會有孩子了。」

「男人對酒精成癮，平均要酗酒20年…而女人只要兩年。」

卡臣斯基還說，他不贊成女性很年輕就生孩子，因為「她們必須成熟到足以勝任母親的角色」。

「但是，如果她在25歲前不斷飲酒，我在這裡開個玩笑，這對出生率來說不是好兆頭。」

左派國會議員舒林－維爾格斯（Joanna Scheuring-Wielgus）將這番言論斥為「胡扯」，抨擊他是「重男輕女的老傢夥」。

她今天對記者說：「我們當然可以一笑置之，把它做成迷因，但這是一件嚴肅且悲慘的事情。」

中間派反對黨公民聯盟（Civic Coalition）議員魯柏諾爾（Katarzyna Lubnauer）斥責卡臣斯基「脫離現實」，批評他的言論是「侮辱女性的無稽之談」。

波蘭足球明星前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的妻子也在社群媒體Instagram說：「夠了。當我看到政治人物不公平地指責女性，而非意識到真正的問題所在，讓我很生氣。」

批評者認為，波蘭女性猶豫是否生育下一代，是出於對經濟的考量及對法律正義黨提出的墮胎限制感到恐懼。

舒林－維爾格斯說：「在法律正義黨政府執政下，波蘭社會充斥反家庭和反女性氛圍。」

官方統計數據顯示，波蘭平均每名女性生育略多於1.3個孩子；這個數字低於歐盟平均水準和世代更新的門檻。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）

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