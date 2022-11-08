美國期中選舉登場 選民歧見深但強調投票重要性

（法新社亞特蘭大8日電） 美國期中選舉8日登場，選民在移民、墮胎等各種議題上的歧見仍深，但他們之中很多人都認為美國民主令人擔憂，共識就是必須投票。

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期中選舉將決定國會控制權的歸屬，無論是懷疑選舉公正性的共和黨人，或是擔心對手不承認選舉結果的民主黨人，政治傾向不同的美國公民紛紛發聲表達對未來的憂慮。

法新社訪問了全國各地選民，請他們談談對這場選舉的看法。

● 美國民主現況

期中選舉的投票率一向很低，但這次全國各地的選民都呼籲大家去投票。

喬治亞州首府亞特蘭大的24歲學生歐蘇瓦古（Luke Osuagwu）說：「我要強調去投票、去投票、去投票。」

來自紐約的攝影師坎普（Marisha Camp）也有同樣的想法。她在總統拜登的助選活動開始之前說：「我很擔心投票率。我認為大家應該更警醒一點。」

這次參選的候選人中，有許多認同前總統川普所謂2020年大選被竊、選舉充斥舞弊說法的共和黨人。分析師也警告可能出現選舉相關暴力。

同樣來到拜登助選場合的社會運動人士卓肯（Guy Djoken）說，讓他有共鳴的是「我們快要輸掉的民主」。

從喀麥隆移民至美國的卓肯表示，他的家鄉讓他知道一個沒有民主的地方會變成什麼樣子，「如果我們輸掉（民主），就不剩什麼了」。

在亞利桑那州，56歲的梅葛里奧（Michelle Meglio）說，她上周提早投了票，很擔心選舉不公正。

51歲的亞利桑那州州立大學員工艾里斯（Shana Ellis）則稱她「完全信任」選舉程序，並譴責那些在州內投票箱周圍巡邏的武裝分子。

亞利桑那州鳳凰城的法律系學生史瑪特（Benjamin Smart）為了保護民主，甘願違背自己反對墮胎的理念，他認為，拒絕承認選舉結果是大事，不能隨便指控，所以他不會投票給共和黨人。

他說，他不認為實際發生暴力的可能性很高，但趨勢是朝這個方向發展，有些人動輒威脅他人，令人憂心，「我不希望事情發展到真的必須擔心這種情況的地步」。

● 墮胎

美國最高法院今年稍早推翻了墮胎權受憲法保障的裁定，數州開始限制或禁止墮胎，生育權因此成了許多選民最關注的議題之一。

有些人認為這是一個行動的機會。大學生基洛斯（Meron Kiros）在亞特蘭大告訴記者：「我想現在對喬治亞州來說，是一個限制墮胎的好機會。」

也有一些人感到不安。同樣就讀大學的溫契（Amy Winch）說：「我們的身體自主陷入困境…尤其是在喬治亞州。」

● 移民

71歲的德州麥卡倫（McAllen）居民卡布拉爾（Francisco Cabral）表示，民主黨「破壞了移民制度」，無證移民正從美墨邊境「無聲地入侵」美國。

但一樣住在麥卡倫的家庭主婦伊諾霍薩（Romelia Hinojosa）認為，「只要移民行事正當又遵守美國法律」，就應該受到歡迎。

● 川普

這次期中選舉的競選活動籠罩在川普的影子里，但他迄今尚未正式宣布是否於2024年再度角逐總統大位。

前述參加拜登助選活動的攝影師坎普說：「川普一定會再選，毫無疑問。」

38歲、在鳳凰城擔任行政助理的艾薩克（Matthew Isaac）表示：「我希望川普再次出馬。我覺得民主黨人會使出一切手段阻止他參選。民主黨已成了菁英政黨…他們代表的是那些待在華廈和象牙塔里、永遠不見人影、不在乎底層群眾的人。」

在俄亥俄州參加川普助選活動的布朗（Debbie Brown）表達了她對川普的明確支持，她說：「他做得很棒，他讓美國偉大，所有經濟表現都很好，我們需要他重掌大權。」

© 2022 AFP