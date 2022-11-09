川普背書候選人料奪俄州參議員 共和黨士氣大振

（法新社華盛頓9日電） 美國媒體預測，獲前總統川普背書的暢銷書「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）作者範斯（J.D. Vance）預料贏得競爭激烈的俄亥俄州聯邦參議院席次，民主黨未能成功翻盤。

廣告 繼續瀏覽後續

共和黨人贏得這場選戰，並不代表在有100席的參議院增加了1席，因為範斯與對手民主黨聯邦眾議員萊恩（Tim Ryan）是在爭奪取代共和黨參議員波特曼（Rob Portman）退休後的席次。

不過，這代表民主黨人未能在掌控參院至關重要的戰場上翻盤。民主與共和兩黨目前在參議院各佔50席，但由於副總統賀錦麗（Kamala Harris）能在票數相同時有決定權，因此參議院是由民主黨把持。

而共和黨拿下這席後，依舊有望能在期中選舉奪下參院。

美國廣播公司（ABC）與國家廣播公司（NBC）都稱範斯可望贏得俄亥俄州的參議院席次，目前開出93%選票，他領先萊恩超過7個百分點。

38歲的範斯在2016年出版他的回憶錄「絕望者之歌」，描述他在俄亥俄州的工人階級城鎮密德城（Middletown）的成長經歷，着作推出受到全國關注與正面迴響。他書中描寫的城鎮成為美國鐵鏽帶工業衰退的象徵。

範斯是退役軍人，後來在加州成為風險資本家。他於去年踏入政壇，因為與川普走得近而贏得黨內初選，但他與川普之間的關係令外界摸不着頭緒。

川普9月在俄亥俄州的造勢活動上揶揄範斯，稱範斯太想要他的支持，「一直拍我馬屁」。

儘管遭到羞辱，範斯昨天還是歡迎川普回到俄亥俄州，參加選前之夜在岱頓（Dayton）的造勢活動。

在傾向共和黨的俄亥俄州，範斯對川普的忠誠度讓他在與萊恩角逐參議院席次上較具競爭力。萊恩是出身工人階級的民主黨聯邦眾議員，他一直與總統拜登保持距離。

© 2022 AFP