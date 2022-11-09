民主黨奪搖擺州賓州參院席次 川普力挺候選人落敗

（法新社匹茲堡9日電） 美國總統拜登的民主黨今天取得關鍵搖擺州賓州的聯邦參議員席次，為民主黨保住在國會上議院微弱優勢增添希望。

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根據媒體9日預測，賓州副州長費特曼（John Fetterman）擊敗由前總統川普力挺的名醫奧茲（Mehmet Oz），當選賓州聯邦參議員。

這是美國期中選舉最為激烈的戰場之一。

費特曼曾於5月中風，奧茲的競選團隊把費特曼的健康問題當作選戰中主打的重點，聲稱在醫學上來說，費特曼不適合擔任公職。費特曼的醫生上月發表公開信，稱費特曼足以承擔公職的「一切職責」。

費特曼將接替有近12年資歷、宣布退休的共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey），這次在賓州翻盤也使得民主黨保住參議院控制權的希望增加。

53歲的費特曼身穿招牌帽T，在匹茲堡對歡呼的群眾說：「我們堅守戰線…我們做到該做的事。」

他表示：「這場選戰是為了賓州每個群體的未來，為了每個小城鎮，或是任何感覺被遺漏的人，也為了每個失去的工作、每間關閉的工廠。」

美國媒體在9日預測費特曼可望勝選。目前選票開出93%，他以50.3%得票率領先對手的47.3%。

民主黨在或許可說是全國最重要的賓州勝選，也替高低起伏不斷的參院大選畫下戲劇性的句點。

民主與共和兩黨都在這裡砸下數百萬美元選舉經費，企圖奪下這個關鍵席次。雙方攻防逐漸變得愈來愈具敵意，奧茲陣營拿費特曼的健康問題開刀，民主黨則攻擊奧茲的醫療生涯疏失，以及缺乏政治經驗與賓州根基。

奪下賓州後，民主黨確保至少48席次，共和黨則確保47席次，另有5席不相上下，尚未分出勝負。

© 2022 AFP