瑞典爭取入北約 土耳其：月底將再召開會議

（法新社安卡拉8日電） 土耳其總統艾爾段今天接待瑞典總理克里斯特森後表示，本月稍後將會再召開一次會議；瑞典希望說服土耳其放棄反對瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的立場。

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艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說：「我們希望本月底在斯德哥爾摩（Stockholm）舉行聯合會議時，能夠看見更正面的成果。」他並未具體說明會議日期。

艾爾段還說，「誠摯地希望」瑞典加入這個以美國為首的軍事聯盟。

俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典和鄰國芬蘭放棄長期奉行的軍事不結盟政策，申請加入北約，但遭土耳其反對，特別指瑞典窩藏非法的庫爾德武裝分子。

艾爾段說：「我們理解他們對安全方面的憂慮，也希望瑞典能夠回應我們的擔憂。」

艾爾段要求芬蘭和瑞典引渡庫德工人黨（Kurdistan Workers Party）成員。庫德工人黨數十年來一直反抗土耳其，遭安卡拉和其西方盟友列為恐怖組織。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）說，「瑞典的口號是打擊恐怖主義」，他形容在安卡拉與艾爾段的會面「極富成效」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

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