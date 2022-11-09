美俄預計近期舉行戰略核武會談

（法新社華盛頓8日電） 美國國務院今天表示，美國和俄羅斯預計近期內會晤，根據兩國裁減核武軍備的重要協議「新戰略武器裁減條約」（New START），討論恢複檢查的可能性。

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國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們已經同意根據新戰略武器裁減條約的條款，BCC（雙邊協調委員會）將在不久的將來會面。」

普萊斯說，它的工作「是保密的，但我們確實希望能有建設性的會議」。他說，儘管俄羅斯入侵了烏克蘭，但美國「在這些會談中將着眼於降低風險」。

普萊斯拒絕透露會談日期或地點，這將是雙邊協調委員會2021年10月以來首次會議。

莫斯科8月初宣布，將暫停美國根據新戰略武器裁減條約對其軍事基地的檢查，稱這是回應美國阻撓俄羅斯的檢查。

新戰略武器裁減條約是這兩大核子強權間僅存的這類雙邊協議。

新戰略武器裁減條約簽署於2010年，限制美俄各自只能部署最多1550枚戰略核彈頭，較2002年設定上限減少近30%。

新戰略武器裁減條約也把發射器及重型轟炸機的數量限制在800架，儘管這樣已足以毀滅地球好幾次。

2021年1月，俄羅斯總統蒲亭同意將條約延長5年，直至2026年。

© 2022 AFP