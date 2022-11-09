美期中選舉未現紅潮席捲 共和黨戰果不如預期

（法新社華盛頓9日電） 美國8日期中選舉投票，共和黨原本期望在高通膨不利執政民主黨下囊括參眾兩院、重挫總統拜登，但隨開票結果顯示兩黨各有重要斬獲，共和黨並未出現預期中的勝利幅度。

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共和黨需在參議院多贏一席，才能打破目前兩黨50-50的態勢，但截至9日上午，最有機會改寫平衡的檳州參議員選舉由代表民主黨的賓州副州長費特曼（John Fetterman）擊敗代表共和黨的名醫奧茲（Mehmet Oz），穩住民主黨參院選情。

眾院選舉部分，初步結果顯示共和黨應能如預期取得多數，但勝出席次可能僅止於個位數，也低於預期。

目前眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）預料將成為新任眾院議長，他稍早還跟支持者高喊「我們會拿回眾院，已再清楚不過了」。

但前總統川普盟友、重量級共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）卻向國家廣播公司（NBC）坦言「選舉結果絕非紅潮席捲，這點很非常確定」。

根據「真清晰政治網站」（RealClearPolitics.com）最新統計及預測，目前開票顯示參議院100席里民主、共和兩黨分別為48席、47席；435席眾議院民主、共和兩黨分別為173、198席（218席過半）。

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