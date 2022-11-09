美期中選舉狀況多 德州等傳投票機故障

（法新社鳳凰城8日電） 美國期中選舉今天登場，由於投票機與不在籍投票接連出包，官員們只得急着對選民保證公正無虞。過去兩年來關於2020美國總統大選舞弊的傳聞已損害人們對民主的信心。

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投票狀況陸續傳出，包括聯邦參議院選情緊繃的喬治亞州有選民沒收到提前投票的選票，德州則有部分投票機故障，導致投票民眾大排長龍。

與此同時，亞利桑那州馬里柯帕郡（Maricopa County）一些投票機不能運作。馬里柯帕郡是川普2020年敗選後拒絕認輸的起點，全美人口第5多的城市鳳凰城（Phoenix）就在這個郡。

馬里柯帕郡官員表示，全郡223個投票機有少數出現問題。

馬里柯帕郡郡政委員會主席蓋茨（Bill Gates）說：「我們約有20%的地點製表機出現問題。」

馬里柯帕郡選舉廳（Maricopa County Elections Department）後來在推特上說，中午過後不久問題都已修復。

蓋茨表示機器故障不影響投票公正性，「我們也準備了備用裝置」。他說紙本選票會放入密封箱，送交一個中央選舉設施製表。

拜登2020年以僅1萬票的差距贏得亞利桑那州，贏在人口稠密的馬里柯帕郡，但在州內歷來傾向共和黨的鄉村地區，拜登的勝選就被質疑，也引發了作票的陰謀論。

而在喬治亞州，文書錯誤導致不在籍投票選票的領取出問題後，柯布郡（Cobb）官員連夜向選民發送數百份表格。

超過1000人受到影響，其中一些人後來決定改用其他方式投票，剩下投遞的選票，只要在選舉日前蓋上郵戳，就會被計入票數。

另據「華盛頓郵報」報導，在德州人口第3多的哈立斯郡（Harris County），選民也遇到大門緊閉、大排長龍和投票機無法使用等狀況。

郡選舉辦公室發言人哈金（Nadia Hakim）表示，有超過6個投票站通報問題，其中包括1個繁忙的投票站，60台投票機有1/3無法正常運作，導致民眾大排長龍。

© 2022 AFP