國際觀察員：美期中選舉假訊息多 影響選民判斷

（法新社華盛頓9日電） 國際觀察員今天說，美國期中選舉的競選活動自由，但兩極分化嚴重，假訊息很普遍，影響選民的判斷。

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法新社報導，觀察西方國家和俄羅斯選舉的歐洲安全暨合作組織（OSCE）觀察員在美國期中選舉隔天做了上述評論。這次期中選舉結果將影響美國總統拜登施政。

拜登所屬的民主黨為了保有國會控制權，正面臨一場硬仗，他認為這場選舉是美國民主的決定性時刻。

目前來看，共和黨有機會在聯邦眾議院取得小勝，但由於民主黨表現優於預期，共和黨人期盼的「紅潮」希望破滅。紅色是共和黨的代表色，民主黨則為藍色。

歐洲安全暨合作組織議會大會的短期觀察團領導人賽德菲特（Margareta Cederfelt）說，「選舉活動自由，但高度兩極分化」，且涉及刺耳的言辭。

她今天告訴記者：「兩極化和廣傳的假訊息，影響了選民獲得資訊的能力。」她還說，對選務人員的恐嚇也令人擔憂。

這次選舉充斥假訊息，有些極右派共和黨籍候選人支持前總統川普毫無根據地指稱2020年大選存在舞弊的說法。

歐洲安全暨合作組織今天在聲明中表示，有些參與關鍵選舉的共和黨籍候選人若當選，將有責任監督各州未來選舉，而這些人曾質疑或拒絕接受2020年大選的合法性。

賽德菲特說：「很遺憾地…毫無根據的舞弊指控持續產生嚴重結果，騷擾並威脅到選務人員。」

她說，一些拒絕接受2020年大選結果合法性的人已給公共論述帶來傷害，降低了民眾對選舉系統的信心。

亞利桑那州1個郡昨天投票時發生少數製表機故障，社群媒體平台隨即出現有關操縱選舉的指控，川普繼而擴大這種說法。

官員後來說，投票機器的問題不涉犯罪情事，歐洲安全暨合作組織計畫未來幾天持續追蹤事態發展。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP