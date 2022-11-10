巴西傳奇歌手蓋兒柯絲塔辭世 享壽77歲

（法新社聖保羅9日電） 巴西音樂傳奇蓋兒柯絲塔（Gal Costa）今天辭世，享壽77歲，新聞團隊未說明死因。巴西總統當選人魯拉發布一張兩人擁抱的照片，悼念這名「世界上最棒的歌手之一」。

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新聞團隊透過蓋兒柯絲塔官方推特（Twitter）帳號發文表示：「我們懷着深深的悲傷與沉重心情，轉達歌手蓋兒柯絲塔過世的消息…這是個艱難的時刻，感謝各位的愛。」

蓋兒柯斯塔生前仍定期巡迴演出，日前因進行鼻道結節手術需休養，而取消11月後續演出，她的新聞團隊沒有具體說明她的死因。

與柯絲塔同期的歌手貝薩妮亞（Maria Bethania）在一段影片中表示，柯絲塔「向來以她獨特且渾厚的嗓音迷倒眾人」。

巴西老牌歌手兼政治人物吉貝托吉爾（Gilberto Gil）也在推特發文悼念，說柯絲塔過世的訊息讓他「非常難過，大感震驚」。

巴西總統當選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在推特發布一張兩人擁抱的照片，並寫下柯絲塔是「世界上最棒的歌手之一…她的才華、技巧和氣魄，豐富並振興我們的文化，影響數百萬巴西民眾，在他們心目中留下難以忘懷的記憶」。

© 2022 AFP