應付能源危機 東歐國家摩爾多瓦還需355億元資金

（法新社巴黎11日電） 摩爾多瓦外交部長今天告訴法新社，摩爾多瓦能源嚴重短缺，需額外11億歐元（約新台幣355億元）經費才能度過今年冬季。這個貧窮的前蘇聯加盟共和國位於烏克蘭與羅馬尼亞之間。

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摩爾多瓦所需的天然氣幾乎全都仰賴俄羅斯供應。由於莫斯科已減少供氣，導致摩爾多瓦過去數周的能源庫存處於低位。

此外，俄羅斯2月對烏克蘭發動侵略後攻擊發電廠，導致從烏克蘭輸往摩爾多瓦的供電也變得稀少。

摩爾多瓦外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）在巴黎和平論壇（Paris Peace Forum）場邊說：「我們的處境非常、非常艱難。」巴黎和平論壇是關於全球治理與多邊主義的國際論壇。

波皮斯庫表示：「我們的國家正遭受軍事威脅，在能源與經濟方面也處於險境。」他又說，有260萬人口的摩爾多瓦正在尋找替代的能源來源。

他表示：「這個冬季，情況將變得更加艱難。」但他也說：「我們會繼續想辦法解決。」

波皮斯庫表示，如果摩爾多瓦能夠再獲得額外11億歐元經費，就可以撐到明年4月；但確切需要多少資金，目前仍充滿不確定性。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天宣布將向摩爾多瓦提供2億5000萬歐元（約新台幣81億元）金援，以協助摩爾多瓦應付能源危機。

範德賴恩在摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）舉行的記者會上宣布這項「能源支援方案」，她並表示：「歐洲與摩爾多瓦團結一致的精神不會動搖。」

根據方案，摩爾多瓦自明年1月起將獲得1億歐元資金與1億歐元貸款，以協助「滿足天然氣供應需求」。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）

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