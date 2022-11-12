聯合國秘書長：緬甸須使民主過渡重回正軌

（法新社金邊12日電） 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天敦促緬甸軍政府「立即」恢復民主，稱這是讓緬甸「永無止境的惡夢」得以結束的唯一辦法。

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緬甸軍方去年2月罷黜翁山蘇姬領導的文人政府後，血腥衝突不斷，有數以千計民眾喪命。

緬甸危機升高成為東南亞國家協會（ASEAN）領袖峰會的主要議題。東協為了終結緬甸流血衝突施展外交手腕，但目前尚無斬獲。

古特瑞斯跟記者說：「緬甸的局勢對人民而言是一場永無止境的惡夢，對整個區域的和平與安全構成威脅。」

「我敦促緬甸有關當局傾聽人民心聲，釋放政治犯並立即讓民主過渡程序重返正軌。這是達成穩定與和平的唯一辦法。」

古特瑞斯在與東協領袖會面後說，重要的是讓與緬甸軍政府達成的和平計畫生效，但目前尚未實施。

他說：「不分青紅皂白地攻擊平民，不僅極為恐怖還令人心碎。」

為了終結緬甸混亂局面，東協去年4月與軍政府達成的「5點共識」目前仍遭軍事將領忽視。愈來愈灰心的東協領袖今天責成各國外交部長，研擬落實5點共識的具體計畫。

他們也允許東協特使與緬甸在野黨會面，但此舉惹惱視異議人士為「恐怖分子」的軍政府。

© 2022 AFP