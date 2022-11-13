朝覲排隊爆衝突 美國公民遭沙國拘禁

（法新社杜拜13日電） 一名美國公民家屬的委任律師告訴法新社，這名美國公民前往沙烏地阿拉伯進行副朝覲（umrah），在排隊時和維安人員爆發口角衝突，遭到拘禁。

廣告 繼續瀏覽後續

美國公民沙列姆（Mohamad Salem）11月1日遭拘禁，並移送到高度維安的監獄，這類戒備森嚴的監獄通常囚禁知名政治犯和恐怖分子嫌犯。

沙列姆家族的委任律師穆尼（Abdallah Moughni）在美國密西根州透過電話告訴法新社，63歲的沙列姆和兩個兒子前往沙烏地阿拉伯，在伊斯蘭聖地麥加的大清真寺進行副朝覲。葉門裔的沙列姆居住在密西根州。

在排隊時，安全人員將沙列姆和他的兩個兒子隔開，他因此和安全人員爆發口角衝突。

之後，兩名自稱來自利比亞的男子趨前搭訕，詢問他剛才發生的事。

同時也是沙列姆家屬發言人的穆尼說：「這時候，沙列姆臉色鐵青，把滿腔不滿發泄出來。他說：『要不是這裡是麥加和麥地那，我們會把這個國家夷為平地。』」穆尼和沙列姆的兒子通電話，證實了事件的始末。

穆尼說，孰料兩人是沙國便衣探員，沙列姆因此遭拘禁。

沙烏地官員和美國駐利雅德大使館未立即對法新社記者尋求評論發表回應。

穆尼表示，美國大使館提供了沙列姆家屬一份律師名單，但目前為止沒有律師願意接下這個案子。

家屬目前不清楚沙列姆是否已遭起訴。

自從沙列姆被移送到戒備森嚴的達哈班中央監獄（Dhahban Central Prison）後，家人越來越擔心他的境遇。國際特赦組織（Amnesty International）曾記錄這處監獄發生電擊和鞭刑等刑求情事。

穆尼表示，思及沙列姆遭到的嚴峻待遇就令人「火冒三丈」。

「這又不是逮到一條大魚，或捉到真正犯罪的人。他所說的話並非反映他想採取的行動，他只是在氣頭上。」

© 2022 AFP