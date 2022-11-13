結束第6次任務 美軍X-37B太空無人機返回地球

（法新社華盛頓12日電） 波音公司（Boeing）表示，美國空軍太空無人機X-37B在繞行地球軌道近2年半後，於今天降落在佛羅里達州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center），結束第6次任務。

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X-37B於2010年首飛，至今累計飛行超過10年，並在6次任務中飛行超過20億公里。

X-37B由波音和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的合資企業「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）為空軍所設計，是外界所知很少的美軍秘密項目。

美軍太空行動負責人薩茲曼（Chance Saltzman）說：「這項任務凸顯了太空部隊注重太空探索合作，並為我們在空軍部內外的合作夥伴擴大到太空的低成本途徑。」

這架太空無人機機身長9公尺，翼展4.5公尺，進入軌道後利用太陽能板發電。

X-37B於2020年5月發射升空執行第6次任務之前，獲美國國防部召喚執行一系列科學研究。

軍方表示，這次任務要測試某些材料在太空的反應，評估太空環境的放射線如何影響植物種子，並將太陽輻射轉換為無線電電能。

© 2022 AFP