女性再遭塔利班箝制 禁上健身房與公共澡堂

（法新社喀布爾13日電） 塔利班幾天前才禁止阿富汗女性進入公園和遊樂園，今天再宣布她們也不準到健身房和公共澡堂。

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法新社報導，儘管強硬派伊斯蘭主義者塔利班承諾，這次他們對女性的嚴格規範會比上次2001年結束的首次執政更加溫和，但自他們去年重新掌權後，就逐漸將女性排除在公共生活之外。

絕大多數女性政府員工失去工作，或留在家中以換取微薄薪資。在此同時，女性也被禁止在沒有男性親屬陪同下旅行，外出必須穿着覆蓋臉部和全身的罩袍或頭巾。

自從塔利班2021年8月重新執政，阿富汗大部分地區青少女就讀的學校都被關閉。

勸善懲惡部（Ministry for the Prevention of Vice and Promotion of Virtue）發言人穆哈加（Mohammad Sadeq Akif Mohajir）告訴法新社：「健身房將不準女性進入，因為教練都是男性，且有些健身房是男女混用的。」

他表示，一般來說男、女分開的「土耳其浴」傳統公共澡堂，現在也不允許女性進入。

他說：「目前每家每戶都有浴室，所以這對女性來說並不構成困擾。」

一段真偽未經證實的影片在網路上流傳，當中顯示有一群背對鏡頭的女性，在抱怨女性禁上健身房的命令。

當中一個情緒激動的聲音說道：「那是女性專用的健身房，老師和教練都是女性。」

「你們不能禁止我們做所有的事，我們難道沒有做任何事的權利嗎？」

活動人士表示，愈來愈多針對女性的限制，是企圖阻止她們聚集並組織起來，反對塔利班的規定。

有一小群女性冒着被塔利班官員毆打及拘留的風險，在喀布爾和其他主要城市發起閃電示威。

© 2022 AFP