巴西前議員為錢夥同子女槍殺親夫 判刑50年

（法新社裡約熱內盧13日電） 巴西里約熱內盧法院今天判決，前國會議員桑托斯（Flordelis dos Santos）2019年夥同子女殺害夫婿罪名成立，判處50年徒刑。

廣告 繼續瀏覽後續

61歲、福音歌手出身的桑托斯，以領養里約熱內盧貧民窟數十名流浪兒童讓人津津樂道，她和牧師夫婿卡莫（Anderson do Carmo）是巴西基督教福音運動的知名夫婦檔，但2019年6月兩人聲勢如日中天之際，卡莫卻被發現陳屍家中，身上滿布彈孔。

檢方隔年8月指控桑托斯「一手策畫此案，夥同（多名她已經長大的小孩）犯案，還試圖把命案偽裝成持槍搶劫」。

檢方表示，桑托斯疑似為了取得經濟主導權謀殺親夫，因為時年42歲的卡莫經濟大權一把抓。

桑托斯原本享有國會議員豁免權，但2021年8月同僚幾乎一致同意將她逐出國會後喪失豁免。她另被控6度毒害親夫未遂、偽造文書、勾結武裝犯罪分子等罪名，全部有罪。

出身里約熱內盧雅卡雷濟紐（Jacarezinho）貧民窟的桑托斯1994年邂逅卡莫，兩人一同成立Community of the Evangelical Ministry Flordelis。2018年她為社會民主黨（Social Democratic Party）披掛上陣，成功當選議員。

桑托斯的親生女兒羅德里格斯（Simone dos Santos Rodrigues）也在今天被判刑31年，但同列被告的4名養子女和1名孫女獲判無罪。

被控開槍的桑托斯親生兒子去年已被判刑33年，協助購買兇器的養子魯卡斯（Lucas Cezar）則因轉為污點證人獲減刑，判入獄7年。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2022 AFP