拜習會即將登場 拜登盼設護欄防美中競爭演變成衝突

（法新社印尼努沙杜阿14日電） 中國國家主席習近平今天將飛抵印尼�Q里島與美國總統拜登舉行各界期待已久的會談，白宮官員表示，拜登希望這場會談有助於設立「護欄」，以防美中在競爭時陷入衝突。

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美、中領導人料將在20國集團（G20）峰會場邊討論台海議題、俄羅斯入侵烏克蘭以及北韓發展核武的野心。

美國官員表示，拜登希望兩人這次會面，能夠修復溝通管道，並有助設立「護欄」，以防兩個超級大國在競爭時陷入衝突。

資深白宮官員今天告訴記者：「我們決心為兩國關係奠定基礎，以負責任的態度加強溝通，並得到廣泛支持。」他還說，這場會談的整體目標在於建立「護欄」和「明確的避碰規則」。

「我們所做的這一切，都是為了確保競爭不會演變成衝突。」

美、中近幾年來因香港、台灣和南海等議題關係緊張升溫，加上中國強制性貿易作為及美國祭出技術出口管制，美中關係已降至數十年來的最低點。

白宮表示，今天的拜習會不太可能會發表聯合聲明，但應有助於穩定兩國關係。

兩位領導人明天都將出席在�Q里島舉行的G20峰會開幕式。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

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