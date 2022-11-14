英法簽協議 合力阻止非法移民越過海峽赴英

（法新社巴黎14日電） 法國和英國今天簽署一項新協議，將聯手阻止非法移民搭乘小船穿越英吉利海峽前往英國。此事曾導致兩國關係高度緊張。

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法國內政部表示，根據協議，英國將於2022年至2023年支付法國7220萬歐元（約新台幣23億元），以便巴黎能將巡邏法國北部海灘的安全部隊人數增加40%。

這意味法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）和英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）在巴黎簽署協議後，法國安全部隊巡邏人數將增加大約350人。

倫敦和巴黎還許諾利用科技和人力資源，增進法國海岸的偵察、監控和攔截船隻工作。他們希望搜集和使用情報，特別是來自被截獲移民的情報，更有效摧毀走私網路並阻止非法越境。

英吉利海峽兩岸將首次部署觀察人員小組，以「加強共識」，改善對移民盤問，加強情報交流。協議簽署前夕，英國政府昨天稱，今年迄今已有超過4萬名移民越過英吉利海峽進入英國，創下新紀錄。

英國國防部稱，今年的暫計總數為4萬885人，遠超過去年的2萬8561人，其中大多為阿爾巴尼亞人、伊朗人和阿富汗人。

移民問題一直是英法兩國爭論的一個焦點，倫敦指責巴黎在阻止移民穿越海峽方面做得不夠，法國官員則強烈駁斥這一指控。

這項協議也反映，英國兩位前首相強生（Boris Johnson）和特拉斯（Liz Truss）與法國爭吵多年後，在蘇納克（Rishi Sunak）接任首相後兩國關係出現新的氛圍。

© 2022 AFP