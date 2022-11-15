俄威脅日盛 英相：將新購5艘海軍艦艇

（法新社印尼努沙杜阿15日電） 英國首相蘇納克今天發聲明表示，「在面對俄羅斯日益增強的威脅下」，英國將斥資42億英鎊（約新台幣1532億元）購買5艘新的海軍艦艇以提升安全防衛。

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法新社報導，聲明指出：「面對俄羅斯日益增加的威脅，英國和盟邦正在採取措施加強他們的安全。」

蘇納克（Rishi Sunak）又說：「俄羅斯的行動使我們所有人都處於危險之中。在我們向烏克蘭人民提供所需支持的同時，我們也在運用英國專業知識的廣度和深度來保護我們自身和盟邦安全，這包括建造下一代英國軍艦。」

聲明說，這項支出是計畫中的下個階段，目前根據計畫，已經在建造3艘船艦，所有8艘護衛艦預計在2030年代中期完工。 蘇納克在印尼�Q里島（Bali）參加20國集團（G20）會議時宣布此一消息。G20會議預期將就俄羅斯入侵烏克蘭問題向俄國施壓。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）沒有出席會議，改派外交部長參加。但英國唐寧街表示，蘇納克和盟邦將「譴責」俄羅斯領導人「冷酷漠視人權」；並強調只要俄羅斯在烏克蘭的戰爭持續下去，俄國在國際體系中的角色永遠不會正常化。（譯者：紀錦玲）

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