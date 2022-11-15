傳亞馬遜本周將裁員1萬人

（法新社紐約14日電） 「紐約時報」今天報導，美國電商巨擘亞馬遜最快本周開始裁減多達1萬名員工，成為最新一個開鍘削減人力的科技巨頭，這也將是亞馬遜創立以來最大規模裁員行動。

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裁員人數將佔亞馬遜（Amazon）總員工數的不到百分之一。截至9月底亞馬遜在全球擁有154萬名員工，這還不包括在諸如耶誕節假期等檔期期間僱用的季節性勞工。

據「紐約時報」（The New York Times）報導，這次裁員將主要影響亞馬遜的設備、零售和人力資源部門。

報導稱，裁員總數可能會發生變化，但如果得到證實，這將是這家由貝佐斯（Jeff Bezos）創立、擁有28年歷史的公司史上最大規模裁員。

亞馬遜於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間曾積極招聘，因應被迫足不出戶民眾的龐大網購需求，這使得亞馬遜員工人數在2020年第1季之後的2年期間翻倍來到162萬人。

但隨着經濟惡化，亞馬遜2周前宣布暫停招聘，員工人數與年初相比已經有所減少。

上周，臉書（Facebook）母公司Meta宣布裁員1.1萬人，約佔總員工數的13%。

線上支付公司Stripe和叫車平台Lyft最近也宣布大規模裁員。剛被億萬富豪馬斯克（Elon Musk）收購的推特（Twitter），旗下7500名員工有近半本月稍早遭解僱。

© 2022 AFP