成俄攻烏跳板 白俄反對派領袖籲歐盟施壓解決

（法新社布魯塞爾14日電） 白俄羅斯淪為俄羅斯攻擊烏克蘭的跳板，白俄羅斯反對派領導人季哈諾夫斯卡婭今天敦促歐盟，持續對白俄總統魯卡申柯的政權施壓。

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俄羅斯把白俄羅斯當作對鄰國烏克蘭發動戰事的跳板，並以共組聯合特遣部隊的名義，部署數以千計的兵力在白俄。

在與歐洲聯盟（EU）外長於布魯塞爾會晤後，季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）告訴法新社說：「我不得不說，白俄羅斯其實是處於（俄羅斯的）軍事佔領下。」

她表示，「俄羅斯部隊的駐紮或莫斯科軍事裝備在白俄羅斯的部署」，都不是由魯卡申柯（Alexander Lukashenko）控制。

「他只能同意一切，因為他知道若沒有（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的支持，自己就無法在白俄政治舞台上生存。」

白俄羅斯和俄羅斯上個月宣布部署聯合部隊，此事引發各界的憂慮，外界擔心在俄軍被擊退之際，白俄軍隊可能準備派兵進入烏克蘭。

但季哈諾夫斯卡婭堅稱，白俄羅斯的軍人拒絕加入俄烏戰爭，且「魯卡申柯知道這一點」。

她表示，俄羅斯6月宣布將運送能裝載核彈頭的飛彈到白俄羅斯，但到目前為止，（白俄）反對派「沒有發現任何跡象」，顯示俄國的核武已經運到白俄。

面對魯卡申柯的殘酷鎮壓，季哈諾夫斯卡婭不得逃往海外。魯卡申柯2020年聲稱在大選中擊敗季哈諾夫斯卡婭，但被西方國家視為舞弊。

季哈諾夫斯卡婭敦促歐盟部長們不要因為將注意力全放在烏克蘭，而「忽略」白俄羅斯內部這種強力排除異己的情況正在出現，並要歐盟堵住為了消耗魯卡申柯資源所實施制裁的漏洞。

她說：「白俄羅斯的局勢日益惡化。我不得不說，政治犯的人數正在增加，（不當）拘留仍在持續，人們被判處多年的監禁。」

「我們希望世界各國能夠堅持不懈、始終如一，不要姑息獨裁統治、不要原諒和忘記該政權做過和正在做的事。」

© 2022 AFP