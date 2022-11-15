法籲中施壓終止烏戰 習近平盼尊重彼此核心利益

（法新社印尼努沙杜阿15日電） 法國總統府艾里賽宮（Elysee）表示，馬克宏總統和中國國家主席習近平今天一致認為，緩和俄烏戰爭迫在眉睫，並再次確定，雙方立場是要防止這場戰事動用核武。

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馬克宏（Emmanuel Macron）與習近平是在印尼�Q里島20國集團（G20）高峰會開幕前進行雙邊會談，馬克宏籲請習近平，促使俄羅斯以談判方式化解烏克蘭戰火。

艾里賽宮在兩人將近一小時的會談過後告訴記者，馬克宏敦請習近平，「對（俄羅斯）蒲亭總統傳達訊息，勸告他避免將烏克蘭戰事升級，並認真重返談判桌」。

他們兩人在會談展開前相互握手，當時馬克宏表示，各國必須「團結應對…諸如俄烏戰爭等國際危機」。

艾里賽宮表示：「兩位國家元首重申承諾，尊重烏克蘭的領土完整和主權，並一致認為，緩和俄烏戰爭迫在眉睫。」

新華社報導，習近平表示，世界已進入新的「動蕩變革期」，他主張中、法雙方「開放合作」，促進在傳統領域的進展；但也應尊重彼此核心利益及對重大問題的關切。

習近平對馬克宏說，中國並希望法國為境內的中資企業提供比較公平、公正和無歧視的經商環境。

馬克宏稍早在推特貼文說，中、法密切合作是克服烏克蘭戰事不良後果的關鍵；「對於終止戰事加劇並應對戰事後果、協助最脆弱的經濟體、使經濟脫碳並採取行動以維護生物多樣性，法國與中國的決心堅定。」

昨天習近平與美國總統拜登進行了漫長會談，兩人誓言防止雙方的競爭對抗擴大成直截了當的衝突。

這是全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，習近平第2次出訪。他在�Q里島成了聚光燈的焦點，各國領導人和官員等候與這位全球第2大經濟體的領導人進行面對面會談。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天也和習近平舉行會談，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）則表示，希望能與習近平一談。

© 2022 AFP