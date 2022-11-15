涉為中國竊取商業機密 加拿大警方逮電動車電池研究員

（法新社蒙特婁14日電） 加拿大聯邦警察今天依從事間諜活動等罪嫌，逮捕魁北克水電公司（Hydro-Quebec）一名前電動車電池研究人員。這名男子遭控將商業機密傳給中國。

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這名男子最近遭魁北克水電公司開除，他是在蒙特婁郊區坎迪亞克（Candiac）的住家被加拿大皇家騎警國家安全小隊逮捕。

根據聲明，35歲的王岳勝（Yuesheng Wang，譯音）「據稱取得商業機密，讓中華人民共和國牟利，損及加拿大的經濟利益」，遭控犯下刑法與資訊安全法上的罪名。

加拿大皇家騎警督察波度因（David Beaudoin）說：「這是首度在加拿大指控他人犯下此罪。」他指的是資訊安全法中的間諜罪。

波度因在記者會上說，受雇於魁北克水電公司時，王岳勝據稱利用他的職位替中國一所大學從事研究。

波度因說，王岳勝在魁北克水電公司不知情且未批準的情況下，使用公司資訊發表「與這個外國行為者有關」的學術論文並申請專利。

他說，這些活動發生在2018年2月到今年10月之間。

加拿大皇家騎警8月接獲魁北克水電公司投訴後展開調查，指出這關乎於「需要保護的關鍵基礎設施與戰略利益」。

魁北克水電公司稱王岳勝在交通電氣化和儲能卓越中心（Center of Excellence in Transportation Electrification and Energy Storage）的工作與「電池材料有關」。

魁北克水電公司在聲明中說，公司在察覺王岳勝的活動變得可疑時撤銷他的權限，之後以「嚴重違反公司道德準則」為由開除他。

王岳勝預計將於15日出庭。

自加拿大2018年依美國逮捕令在溫哥華拘捕華為財務長孟晚舟，北京當局之後顯然為了報復逮捕兩名加拿大人後，加拿大與中國的關係變得緊張。

根據與美國檢方達成的協議，這3人都在去年獲釋，但兩國受損的關係尚未修復。

加拿大的選舉據稱遭到外國干預，中國也傳出在加拿大設立非法警察局，在外國領土執行警務行動後，加拿大最近稱中國在國際舞台「日益具有破壞性」。

加拿大聯邦警方已對中國廣設非法警察局展開調查，但北京當局稱此事「完全不實」。

© 2022 AFP