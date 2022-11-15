�Q里島展現魅力 拜登戲稱「不回家了」

（法新社印尼努沙杜阿15日電） 究竟是海灘、富麗堂皇的飯店，還是習近平的溫暖笑容，讓美國總統拜登如此高興？原因讓人猜不透，但拜登很享受在印尼�Q里島的20國集團（G20）峰會，這點無庸置疑。

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拜登（Joe Biden）對下榻飯店外綿長的海灘充滿興趣，還對東道主、印尼總統佐科威（Joko Widodo）開玩笑說：「我想我不回家了。」

接着，拜登昨晚在一場熱帶花園中舉辦的記者會上，開頭就咯咯笑着對記者說「歡迎來到�Q里島」，他似乎是指在場所有人的共同體驗：一種結合濕熱氣候、絕美裝飾，和豐富自然的氛圍，與白宮的僵化禮節差了十萬八千里。

電視台記者忙着用毛巾擦拭臉上汗水，蟋蟀大合唱讓人聽不見花園裡的瀑布聲。

此時此刻，飛越大半個地球並接連參與埃及、柬埔寨、�Q里島峰會的許多人，已開始感到疲乏。

拜登以沙啞嗓音承認自己得了「小感冒」，但這位資深民主黨員內心的主調，還是很符合�Q里島的輕鬆感。

就在一星期前，拜登面臨可能得在期中選舉慘敗後出訪的局面。然而選前預測失准，拜登不僅能一邊訪問，一邊慶祝民主黨保住參議院，更令人驚訝的是，民主黨還限制住共和黨對手在眾議院的勝幅。

對拜登更好的消息是，這次選舉象徵選民拒絕前總統川普（Donald Trump）支持的共和黨候選人，以及他們質疑美國民主的造勢活動。這強化了拜登要傳達的首要訊息：2020年他擊敗川普，不只是一場普通選戰，而是美國未來生存之戰的開端。

拜登帶着自信和陽光的面容，參加在G20峰會場邊的拜習會。雖說兩位政壇老將早已了解彼此，這仍是拜登就任總統後，與中國國家主席習近平的第一次面對面會談。

拜登微笑了一下，大步走向習近平並緊握他的手。在這處美麗的熱帶度假勝地，兩人看起來更像老友而非敵人相會。拜登說：「我真的很高興能再度與你面對面。我們兩人過去都還是副手時曾共處過一段時間，很高興再次見到你。」

習近平似乎也感染了�Q里島的氛圍。兩人握手微笑的畫面吸引中國國營媒體「環球時報」（Global Times）注意，稱「這幅中美之間久違的畫面，對世界因各種危機和挑戰而緊張的情緒，起到了及時的緩解和安撫作用」。

不過，美中因為台海議題的危險僵局仍無改變跡象，也沒人預期兩國在貿易關係日益緊繃、競爭的情況下能夠融冰。

在G20峰會上，拜登面臨說服非西方國家施壓俄羅斯停止入侵烏克蘭的艱鉅任務。回到美國，拜登在期中選舉的勝利，很快就得碰上共和黨掌控眾議院的艱鉅現實。就算共和黨只佔少數優勢，黨內右翼仍蓄勢待發，準備把拜登剩下的兩年任期變成政治戰區。

川普選擇15日晚間在佛州宣布2024年再度逐鹿白宮，或許並非巧合。在那不久後，拜登將於�Q里島時間16日登上空軍一號座機返回華府。

但拜登還有幾天時間能享受勝利，以及眼前的海灘。

© 2022 AFP