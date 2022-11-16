以色列富豪油輪阿曼外海遇襲 以官員譴責伊朗犯案

（法新社杜拜16日電） 新加坡東太平洋航運公司今天表示，它經營的太平洋鋯石號（Pacific Zircon）油輪昨天在阿曼外海遭一枚發射物擊中，船身輕微受損但無人受傷，載運的制氣油（gas oil）也未外溢。

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東太平洋航運公司（Eastern Pacific Shipping）表示，這起事件發生在阿曼外海約150英里（約240公里）處，「全體船員都安全到齊」。這家公司幕後老闆是以色列億萬富豪歐佛（Idan Ofer）。

東太平洋航運還說，初步報告顯示，這艘船遭一枚發射物擊中，「船身受到一些輕微損害，但貨物並未溢出，船也未進水」。

美國海軍第五艦隊表示，它對於一艘商船昨天在阿曼灣（Gulf of Oman）發生的事件知情。

以色列官員今天則告訴法新社，阿曼外海一艘油輪遇襲是「伊朗的挑釁」，目的是在卡達世界盃足球賽開幕前破壞「氣氛」。

這名要求匿名的以色列官員表示，執行這起攻擊事件的無人機和「伊朗賣給俄羅斯攻擊烏克蘭的無人機同款」，都是伊朗制「見證者-136」型（Shahed-136），是一款搭載彈頭的無人機。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

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