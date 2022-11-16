俄毀滅性空襲烏能源設施 基輔：逐漸複電

（法新社基輔16日電） 俄羅斯昨天鎖定烏克蘭各地能源基礎設施展開毀滅性空襲，烏克蘭官員今天表示，全國電力供應正在逐步恢復。包括首都基輔在內，有8個州已經完全複電。

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俄羅斯昨天對烏克蘭進行開戰以來最猛烈空襲，發射了數十枚飛彈攻擊各地發電廠，造成約1200萬烏克蘭人無電可用。

全國各地今天再傳空襲警報，令人擔心俄羅斯展開新一波襲擊，不過數分鐘後基輔解除警報。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文說：「在昨天飛彈攻擊後，我今天上午接獲報告，大部分用戶已經複電…我們工程師和救援人員在不同地區徹夜作業。」他矢言「擊垮所有敵人」。

總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）進一步表示，西部和中部為主的8個州已經完全恢復供電。

儘管如此，基輔州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）今天指出，俄羅斯於氣溫驟降之際進行這一波攻擊，「嚴重破壞」電網，基輔州正為下周「艱難」處境作準備。

庫列巴在加密通訊軟體Telegram中表示：「我們預期下周會相當艱難，因為天氣就要變冷，夜間氣溫會掉到攝氏負10度。」

俄羅斯昨天的攻勢也引發兩座核電廠的數座反應爐自動關閉，烏、俄則對數座核電廠附近成為攻擊目標交相指責。

© 2022 AFP