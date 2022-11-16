智庫：土耳其已成俄對歐石油供應新路線

（法新社赫爾辛基16日電） 歐洲一所智庫今天表示，俄羅斯10月化石燃料出口收入跌到2月底對烏克蘭發動侵略以來最低水準；不過，土耳其已成為俄國對歐洲聯盟（EU）國家供應石油的新路線。

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總部位在芬蘭的能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA）表示，俄羅斯10月出口化石燃料收入估計達210億歐元（約新台幣6783億元），較9月減少7%。

其中對歐盟的出口收入減幅更達14%，降至75億歐元，已經低於俄烏戰爭前的水準。

歐盟12月起將禁止大部分俄羅斯原油進口，明年2月起俄國煉油產品也將禁止輸入歐盟。

包含27個成員國的歐盟同樣已對俄羅斯煤炭實施禁運。而歐盟雖未禁止進口俄國天然氣，但莫斯科已大砍對歐盟供氣。

然而CREA指出，俄羅斯銷往歐盟的石油出現一條透過土耳其的新路線，越來越多俄國原油運到土耳其。

CREA發現，自從俄烏戰爭爆發以來，土耳其進口的俄羅斯原油量增加，並在當地提煉。數據顯示，9至10月土耳其出口到歐盟和美國的煉油產品總量，比7至8月這段時期激增85%。

CREA表示：「土耳其煉油廠因此正在提供俄羅斯石油一個出口通路。它們替那些不願意直接進口俄國原油或沒有提煉產能處理俄油的市場，提供煉油服務。」

CREA並強調，由於歐盟對俄羅斯原油的進口禁令將在12月5日生效，「這個漏洞可能會變得重要」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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