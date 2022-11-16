澤倫斯基告訴G20：你們當中有個恐怖主義國家

（法新社印尼努沙杜阿16日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天告訴參加20國集團（G20）峰會的領袖，他們當中有一個「恐怖主義國家」，指控俄羅斯以飛彈攻擊波蘭，造成兩人死亡。

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根據法新社見到的一份澤倫斯基講稿副本，他透過視訊連線稱這次攻擊為「俄羅斯為G20峰會所作的真實聲明」。

波蘭已表示，並無明確證據指飛彈是誰所發射，美國總統拜登稱這枚飛彈「不太可能」是從俄羅斯發射，俄羅斯也否認與此事有關。

然而，澤倫斯基很快將矛頭指向俄羅斯，俄羅斯昨天才對烏克蘭發動一波攻擊，造成數百萬家庭停電。他今天第2次在G20峰會上講話，但幾位領袖已離開舉辦這次會議的印尼�Q里島，其中包括代表俄羅斯總統蒲亭出席的俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），他已於昨晚搭機飛離。

還在場的領袖聽見澤倫斯基告訴他們：「你們當中有一個恐怖主義國家，而我們正在為我們自己防守它。這是事實。」

澤倫斯基昨天透過視訊連線敦促與會領袖結束戰爭，他並呼籲對波蘭遭飛彈襲擊做出「迅速反應」。但盟國謹慎行事，美國總統拜登稱要經過調查才會做出任何回應。

拜登說，「初步情報」顯示飛彈並非從俄羅斯發射。他說：「不太可能…那是從俄羅斯發射，但我們會拭目以待。」

© 2022 AFP