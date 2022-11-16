美聯邦法官裁定：不得依第42卷公衛命令驅逐移民

（法新社華盛頓15日電） 美國聯邦法官今天裁定，政府不得依據美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）公共衛生規定，阻止尋求庇護的移民入境。

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這似乎代表前總統川普時代這項被批為殘忍、沒有效用且備受爭議的政策就此畫下句點。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行初期以來，第42卷已被援引來驅逐數十萬人。法官蘇利文（Emmet Sullivan）表示，這項「武斷且反覆」的政策違反政府程序。

國土安全部提出中止動議，要求今天的裁定暫停執行5周，但強調此舉只是過渡措施。

國土安全部聲明說：「延遲執行法院的命令，政府可為邊境有序過渡到新政策做好準備。」

暫停執行這項裁定，可讓政府有時間部署阻止南部墨西哥邊界移民流的工具，這些移民大部分都會申請庇護。

法官是在美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）1月提起訴訟之後，做出這項裁定。美國民權聯盟指控國土安全部和邊境巡邏隊（Border Patrol），「草率驅逐」尋求庇護但沒有感染新冠病毒跡象的弱勢家庭。

美國民權聯盟律師吉賴特（Lee Gelernt）：「這是重大的勝利，也是攸關生死的勝利。」

「我們一直在說，對尋求庇護者使用第42卷並不人道，而且純粹出於政治目的，希望這項裁定能一勞永逸地結束這個可怕的政策。」

© 2022 AFP