麥卡錫獲選共和黨眾院領袖 向議長之路邁進

（法新社華盛頓15日電） 美國共和黨大老麥卡錫（Kevin McCarthy）今天獲選為共和黨在聯邦眾議院的領袖，若共和黨如預期奪回眾院掌控權，此一職位有助他進一步成為眾院議長。

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57歲來自加州的麥卡錫表示：「民主黨一黨治理的時代已經結束。」麥卡錫自2014年以來一直是眾院共和黨領導階層的資深成員。

麥卡錫是經由無記名投票當選，擊敗了具有影響力的極右翼「自由黨團」（Freedom Caucus）成員畢格斯（Andy Biggs）的挑戰。

不過，明年1月眾院全院投票選議長時，共和黨極右翼可能跑票，麥卡錫邁向議長之路可能變得複雜。

在11月8日期中選舉中，共和黨未能從總統拜登所屬的民主黨奪回聯邦參議院的主導權，目前正朝着掌控眾院之路邁進。

美國第118屆國會明年初宣誓就時，共和黨可能僅握有微弱的多數；目前仍在計票中，選舉結果尚未分曉。

眾院435名兩黨新科議員1月3日將進行全院表決選出議長，麥卡錫若要登議長寶座，預料會面臨一場激烈艱苦之戰，他這場選戰目前就已開始了。眾院議長是僅次於總統、副總統的美國第3號政治職位。

共和黨在這次選舉中表現不佳，保守派所預期的「紅色浪潮」未能實現，這讓麥卡錫力量被削弱。

在眾院議長選舉中，只要共和黨內部有任何異議或跑票，麥卡錫的議長選情都會嚴重複雜化，這情況包括畢格斯可能出來競選議長。

共和黨的保守派已經明確表示，若要支持麥卡錫，必須事先設立條件。

2015年麥卡錫競選議長，最後以微小差距落敗，當時由萊恩（Paul Ryan）登上議長之位 。（譯者：紀錦玲）

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