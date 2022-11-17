剛警告做出「激烈」軍事回應 北韓再試射彈道飛彈

（法新社首爾17日電） 南韓軍方今天表示，北韓朝東岸外海發射一枚「不明彈道飛彈」。此前不久北韓才警告，美國和其盟友在朝鮮半島周圍增加軍事行動，會招致北韓做出「更激烈」的軍事回應。

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南韓合同參謀本部表示：「北韓向東海發射一枚不明彈道飛彈。」這片水域也被稱為日本海。

本周稍早，美國總統拜登在印尼�Q里島舉行的20國集團（G20）峰會場邊，與中國國家主席習近平討論北韓最近的飛彈試射，敦促中國發揮影響力制衡北韓，也擔心平壤當局很快將展開第7次核試。

北韓今年試射的飛彈數量創紀錄，其中包括一枚可能失敗的洲際彈道飛彈，近日還在南韓與美國舉行聯合軍演時向海中發射了數百枚炮彈，日本也參與部分軍演行動。

白宮表示，拜登13日還與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄進行美日韓3方會談，討論如何應對北韓「非法大規模毀滅性武器和彈道飛彈計畫」所構成的威脅。

北韓外交部長崔善姬今天抨擊這類討論，並稱這些言論「將朝鮮半島推向不可預測的階段」。

崔善姬在官媒北韓中央通信社（KCNA）發表的聲明中表示：「美國『加強提供擴大嚇阻』，及盟軍在朝鮮半島周圍日益增加的軍事行動，都是愚蠢的行為。」

她指出，華府當局愈努力加強與東京、首爾當局的安全聯盟，「朝鮮民主主義人民共和國的軍事反擊就愈激烈…美國將深知它在賭博，也必將後悔這麼做」。朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

美國自5月以來一直表示，北韓正準備進行2017年以來的首次核試，但確切時間仍不清楚。美日韓在峰會後公布的聯合聲明中表示，平壤當局的核試將招致「強烈而堅決的回應」。

崔善姬則表示，北韓的軍事行動是針對以美國為首的演習所做出「合法且正當的反擊」。

© 2022 AFP