暴雪與網易授權協議破局 將暫停中國多數服務

(法新社北京17日電) 美國知名遊戲廠商暴雪娛樂(Blizzard Entertainment)今天表示,由於未能與中國網易公司達成授權協議,將從明年1月起暫停在中國的大部分暴雪娛樂服務。

暴雪娛樂為「魔獸世界」(World of Warcraft)和「鬥陣特攻」(Overwatch)等一些知名遊戲的開發商,自2008年以來一直在中國開展業務。

但暴雪娛樂在聲明中表示,未能與中國網易就續約達成協議,因此結束長達14年的合作關係。 總部位於加州的動視暴雪(Activision Blizzard)子公司暴雪娛樂表示:「暴雪娛樂公司今天宣布,將暫停在中國大陸的大部分暴雪遊戲服務。我們將在未來幾天暫停新的銷售,中國玩家將很快收到有關如何運作的詳細訊息。」

暴雪娛樂說,在雙方未能達成「符合暴雪經營原則以及對玩家和員工承諾」的協議後,談判破裂。暴雪娛樂沒有分享更多細節。 暴雪娛樂也表示,「魔獸世界:巨龍時代」(World of Warcraft: Dragonflight)、「爐石戰記:進擊吧!巫妖王」(Hearthstone: March of the Lich King)和「鬥陣特攻2」會在今年稍晚照常發行。 網易在香港上市的股票今天早盤跌幅一度超過10%。 根據網易的紀錄,全球最大線上遊戲市場中國在2021年為暴雪娛樂貢獻至少3%凈營收。

© 2022 AFP