洛杉磯首度選出女市長

（法新社洛杉磯16日電） 媒體今天預測指出，美國洛杉磯居民選出巴斯（Karen Bass）擔任市長，是這個美國第2大城首度出現女性市長。

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民主黨籍非裔聯邦眾議員巴斯，今天擊敗財力雄厚、此次自費1億美元競選的前共和黨籍房地產開發商卡魯索（Rick Caruso）。

63歲的白人男性卡魯索此次投入的競選經費比69歲的巴斯多出11倍以上，競選廣告鋪天蓋地。他承諾改善洛城難解的街友問題，年初甚至退出共和黨改入民主黨，但這種種努力，仍不足以說服自由派的洛城選民。

根據今天公布的計票結果，近3/4選票開出後，巴斯領先約4萬6500票，本地媒體預測卡魯索已「無法超越」巴斯。

計票持續進行，選務官員預定12月5日確認結果。

洛杉磯土生土長的巴斯曾任加州州議員，她將接替1年多前獲總統拜登任命為駐印度大使的賈西迪（Eric Garcetti），掌管這個街友問題嚴重，有數萬人睡在帳篷或生銹的露營車內、許多人為心理疾病或藥物濫用問題所苦的城市。

巴斯將成為洛城首位女市長，但她並非首位非裔市長，這一頭銜屬於布萊德雷（Tom Bradley），他於1973年當選洛城市長，還當了長達20個年頭。

© 2022 AFP