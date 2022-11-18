兩象相爭禍及叢林 馬克宏妙喻要美中停止對抗

（法新社曼谷18日電） 法國總統馬克宏今天在APEC峰會發表談話，以「大象」暗喻美國與中國，當兩頭大象關係緊張或開戰，恐禍及叢林中其他動物，尤其國際正面臨氣候、經濟危機，盼美中停止互相對抗。

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法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）出席在泰國曼谷舉行的第21屆亞太經濟合作會議（APEC）。面對美中競爭日益激烈，他希望重新推出法國在亞太區域的戰略。

馬克宏在亞太經合會場邊活動告訴商界領袖，法國希望在區域扮演穩定局勢的角色，以避免對抗。他說：「我們不相信霸權、不相信對抗，我們相信穩定。」

他呼籲，包含法國在內的區域力量皆應有所作為。法國在印度洋及太平洋都有海外屬地，如留尼旺島（Reunion Island）、新喀里多尼亞島（New Caledonia）、法屬玻里尼西亞（French Polynesia）等。

馬克宏在以英語發表的演說中指出：「我們身處的叢林中有2頭大象，試圖讓緊張關係不斷升高…當他們關係極度緊張並發動戰爭，對叢林中的其他動物將構成重大問題。你需要許多其他動物的合作，包括老虎、猴子等等。」

馬克宏強調，國際社會正面臨多重危機，從氣候變遷到經濟動蕩，都需要協調因應。

他說：「我們的印太策略是設法在這種環境中找到動態平衡…想達到這種穩定與平衡，不能靠其中一方的霸權，也不能靠兩個強權的對抗。」

關於俄羅斯在烏克蘭發起的戰爭，馬克宏認為，這是全球不穩定的主要根源，他認為亞洲和其他區域國家都必須認清自己的責任並採取行動。

馬克宏說，法國正努力建立「愈來愈多共識，讓各國知道這場戰爭也與你切身相關，因為它將帶來許多不穩定因素」。

© 2022 AFP