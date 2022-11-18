美星巴克員工大規模罷工 逾百門市受影響

（法新社紐約17日電） 連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）美國員工今天在多個已加入工會的地點展開罷工，打算影響超過100間門市，抗議公司在協商工會契約方面的作法。

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這場由星巴克工會（Starbucks Workers United）帶頭的一日罷工行動被稱為「紅杯起義」（Red Cup Rebellion），恰逢星巴克推出熱門活動，顧客購買特定商品可獲發能重複使用的杯子，不過員工發的不是星巴克品牌杯，而是紅色的工會杯子。

星巴克員工冒着寒冷在紐約時報廣場（Times Square）附近抗議，高呼口號和並手持星巴克工會標語。星巴克工會代表全美各地近7000名員工。

18歲員工托沙（Jay Tosa）告訴法新社：「這是一件值得爭取的事情。」

星巴克工會聲明表示，這起行動是「回應星巴克打擊工會的策略和拒絕協商的態度」，還說員工想要有不受恐嚇威脅的組織工會的權利。

星巴克工會對薪資和缺乏一致時間表表達關切，「除非星巴克坐上談判桌，抱持善意協商一份公平的契約，否則我們可以預料此事（罷工抗議）會再度上演」。

© 2022 AFP