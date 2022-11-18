裴洛西將卸任 拜登讚美國史上最重要眾院議長

（法新社華盛頓17日電） 美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天說，共和黨明年1月掌控眾院時，她將卸下民主黨領袖職位，但會續任眾議員。美國總統拜登今天表示，全國人民應對裴洛西「深懷感激」。

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拜登在聲明中說，川普的支持者去年攻擊國會大廈，裴洛西當時的因應作為，證明了她是「堅定捍衛民主的人」，所有人都會記得她是美國史上最重要的眾院議長。

2020年，川普在國會發表國情咨文演說結束時，坐在他身後的裴洛西當眾撕掉他的演說文稿，震驚全球。這位資深議員堅守嚴謹的領導風格，或許因而成為史上最務實有力的美國眾院議長。

裴洛西長久以來在華府一直是稱職的策略大師，不僅會制止有時如脫韁野馬的川普、領導眾院兩度通過對他的彈劾案，還在美國政黨存在嚴重歧見之際，引導歷史性立法。

82歲的裴洛西如今宣布將卸下眾院民主黨領袖職位，盟友稱讚她身為美國史上首位、也是目前為止唯一的女性眾院議長任內各項成就，政敵則為她的下台歡呼。 不過，這位選區在加州的重量級議員無疑在職業生涯中留下了非凡印記，成為美國最有權勢的政治人物之一。

© 2022 AFP