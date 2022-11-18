裴洛西稱與3總統合作愉快 獨缺川普

（法新社華盛頓17日電） 美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天說，共和黨明年1月掌控眾院時，她將卸下民主黨領袖職位，但會續任眾議員。她在告別演說中表示，她過去與3位總統合作愉快，但沒提到川普。

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裴洛西在即將卸職的演說中巧妙諷刺前總統川普（Donald Trump）。她表示，她與「3位總統合作愉快」，提到小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden），獨獨未點名川普。

2020年，川普在國會發表國情咨文演說結束時，坐在他身後的裴洛西當眾撕掉他的演說文稿，震驚全球。這位資深議員堅守嚴謹的領導風格，或許因而成為史上最務實有力的美國眾院議長。

裴洛西長久以來在華府一直是稱職的策略大師，不僅會制止有時如脫韁野馬的川普、領導眾院兩度通過對他的彈劾案，還在美國政黨存在嚴重歧見之際，引導歷史性立法。

82歲的裴洛西如今宣布將卸下眾院民主黨領袖職位，盟友稱讚她身為美國史上首位、也是目前為止唯一的女性眾院議長任內各項成就，政敵則為她的下台歡呼。 不過，這位選區在加州的重量級議員無疑在職業生涯中留下了非凡印記，成為美國最有權勢的政治人物之一。

面對民主黨內溫和派與進步派之間的鬥爭，裴洛西似乎也無能為力。

但她今年無視北京當局警告會有「嚴重後果」，堅持訪問台灣，替政治生涯添上一項成果。她捍衛訪台行程，籲請美國同胞保護世界各地的民主，並「表明我們永遠不會向獨裁者屈服」。

美國今年期中選舉仍有少數選區尚未得出結果，但共和黨確定拿下過半席數，贏得眾議院控制權。

裴洛西說，到了明年，將是讓「新一代」領導的時候。

她在這次期中選舉高票連任眾議員，將繼續代表舊金山選區，但不打算在卸下眾院民主黨領袖職位後替任何接班人背書，或干涉新領袖的作為。

© 2022 AFP