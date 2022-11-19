北韓試射洲際彈道飛彈 歐盟譴責行徑危險且魯莽

（法新社布魯塞爾19日電） 歐洲聯盟今天表示，北韓最近一次試射洲際彈道飛彈的舉措相當「危險且魯莽」，並稱平壤的軍武計畫威脅全世界。

廣告 繼續瀏覽後續

北韓中央通信社（KCNA）今天指稱，昨天試射的是北韓「新型洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型（Hwasong-17）」。日本當局表示，這枚飛彈落入北海道渡島大島西方約200公里處，推定為日本專屬經濟區（EEZ）。

歐盟今天發布聲明表示，「歐盟強烈譴責朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）於11月18日發射1枚洲際彈道飛彈，落入日本專屬經濟區」。

「歐盟十分關切這種危險、非法且魯莽的行徑。」

根據北韓國營媒體報導，北韓領導人金正恩昨天首次帶着女兒現身，一起視察洲際彈道飛彈發射。

北韓中央通信社報導，金正恩譴責所謂的「侵略性戰爭演習」，還說若美國持續對北韓施加威脅，北韓「將毅然決然地以核制核，以正面對抗回應正面對抗」。「火星-17型」被分析家稱為「怪物飛彈」，是金正恩最強大的武器之一。

歐盟表示「平壤持續發展更具威脅性的軍備，以承載大規模殺傷性武器，這威脅到所有國家」，「歐盟敦促朝鮮民主主義人民共和國立即停止這種違反聯合國安理會決議，且加劇國際與區域緊張局勢的破壞穩定行為」。

歐盟並堅稱，北韓「必須放棄所有核武，並放棄任何其他大規模破壞的武器、洲際彈道飛彈計畫，以及現有的核計畫」。

歐盟表示，「對於朝鮮民主主義人民共和國日益威脅國際和平與穩定，聯合國安全理事會必須以適當方式予以回應，這一點十分重要」。

聯合國安理會預計於21日針對北韓問題召開會議。

© 2022 AFP