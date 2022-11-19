北韓：成功試射火星-17型洲際彈道飛彈

（法新社首爾19日電） 北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天成功試射火星-17型（Hwasong-17）新型洲際彈道飛彈（ICBM）。

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北韓近幾周執行飛彈試射的次數已打破紀錄，平壤當局和俄羅斯等盟國一再譴責美國加強區域安全合作，包括聯合軍演。

北韓中央通信社表示，昨天試射的是北韓「新型洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型（Hwasong-17）」，且「這次試射清楚證明了新的主要戰略武器系統有多可靠」。

北韓中央通信社報導，這枚飛彈「最高飛行高度為6040.9公里，飛行距離為999.2公里」，隨後「精準落在預定水域」，即日本海。

北韓官媒公布的飛行距離及高度，與南韓、日本昨天估算的數據吻合，且只略遜於平壤當局今年3月24日試射的洲際彈道飛彈，當時那枚飛彈似乎是北韓這類試射中威力最強大的一枚。

北韓當時宣稱3月24日發射的飛彈也是「火星-17型」洲際彈道飛彈，但南韓後來對此說法存疑。「火星-17型」被分析家昵稱為「怪物飛彈」，是金正恩最強大的武器之一。

然而分析家表示，北韓這回似乎真的成功了。

北韓事務專家潘達（Ankit Panda）在推特上說：「火星-17型是歷來任何地方設計和測試過的最大道路機動式液體推進飛彈，所以北韓這次成功試射，創下了某種紀錄。」

© 2022 AFP