拜登80大壽在即 兩年後是否角逐連任再受矚目

（法新社華盛頓19日電） 美國總統拜登（Joe Biden）11月20日將滿80歲，過去從來不曾有美國總統在任期內慶祝80歲生日，而這項里程碑無疑將影響拜登2024年會不會尋求連任。

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白宮至今未公布任何賀壽計畫，而是將重點擺在籌備拜登孫女19日的婚禮。

拜登先前接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時，曾自嘲自己將過80大壽。他表示：「我甚至沒辦法說我快滿幾歲了，我說不出口。」

若拜登成功連任，將一直掌權到86歲為止。被問到他該不該尋求連任時，他只回答：「等着看。」

拜登1年前接受全身健檢後，醫師表示，拜登只有一些小毛病，結論是他「可履行總統職責」。

身材瘦長的拜登不菸不酒且依然行動自如，自從1988年因為兩個危及性命的腦動脈瘤接受手術後，一直沒有重大健康疑慮。

伊利諾大學（University of Illinois）2020年公布的研究甚至將拜登歸類為「超級老人」（super agers），也就是基於社經地位、生活型態、基因等因素，而比平常人活得更久的人。研究人員表示，拜登理論上可以活到接近97歲。

但拜登的外表仍舊符合自己的年齡：頭髮日益稀疏、步伐愈來愈僵硬。他幾乎每周末都會回去德拉瓦州的家；跟法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等各國領袖拍團體照時，年邁的拜登看起來就像家長。

而且隨着年齡增長，認知能力下滑、生病、輕微事故後遺症等風險也會提升。

拜登搞不清楚狀況、口語表達結巴的情況愈來愈頻繁，共和黨人經常藉迷因和推文大肆嘲諷。

幾周前他對聽眾演講時，還試圖尋找8月已車禍過世的眾議員沃洛斯基（Jackie Walorski），彷佛她就在現場。當時拜登問道：「賈姬在哪裡？」

歷史顯示，美國總統結束第1任期後會尋求連任，例如已故前總統雷根（Ronald Reagan）雖被批評太老，1984年仍以73歲年齡連任成功。

民主黨策士比特科弗（Rachel Bitecofer）表示，總統尋求連任，可以替黨省下昂貴又引發分歧的黨內初選，讓資源都集中到大選上。

然而民調顯示，多數美國人顯然不願讓拜登獲得第2任期。

民主黨草根團體RootsAction已發起名為「喬（拜登）別參選」的運動，主張「他並非理所當然有權再獲提名」。

諸多待解問題中，包括一名生於二戰時期的總統，就算在大麻除罪化、學貸減免等議題推出有利年輕人的政策，能否在2024年動員年輕選民？

但如果拜登不選，又該由誰出馬？副總統賀錦麗（Kamala Harris）不夠受歡迎，運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）等其他知名民主黨人似乎又太沒經驗。

堪薩斯大學（University of Kansas）政治溝通專家羅蘭德（Robert Rowland）表示，要挑戰現任總統，通常得由一個真的想全力以赴的人來做。

「最明顯的人選是桑德斯（Bernie Sanders），但他（現年81歲）比拜登還老」。

© 2022 AFP