涉助伊斯坦堡爆炸案犯嫌逃跑 保加利亞逮5人

（法新社保加利亞首都索菲亞19日電） 土耳其伊斯坦堡市中心上周爆炸案釀6死81傷，保加利亞檢方今天表示，保加利亞已逮捕5人，他們被控協助伊斯坦堡爆炸案其中一名犯嫌逃跑。

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土耳其政府昨天羈押了17名伊斯坦堡爆炸案犯嫌。安卡拉將爆炸案歸咎於「庫德工人黨」 （PKK）。這起爆炸案造成6人喪生，包括兩名分別為9歲和15歲的女孩。

索菲亞檢察官辦公室發言人米列娃 （Siyka Mileva）告訴法新社說，這5人涉及協助一名爆炸案嫌犯逃跑。

保加利亞首席檢察官蓋希夫（Ivan Geshev） 告訴法新社說，被捕的5名犯嫌中2人是「敘利亞庫德族人」，分別是一名女性和一位名叫阿布都拉米（Amran Abdulrami ）的31歲男性主嫌。這5人都是在16日被捕。

蓋希夫表示，這些犯嫌還被控在保加利亞公部門工作人員的協助下，在保加利亞與土耳其邊境販運人口。

伊斯坦堡街頭爆炸案造成6死81傷，庫德工人黨（PKK）及其敘利亞分支「人民保衛軍」（YPG） 都否認參與爆炸案，也沒有任何個人或團體出面宣稱這次攻擊是他們所為。

這次伊斯坦堡爆炸案是土耳其5年來遭遇最致命的襲擊，令人回想起2015年至2017年間在土耳其發生的多起爆炸攻擊事件。庫德族武裝分子和伊斯蘭國（IS）聖戰分子大多被認為是這些攻擊案的背後兇手。

© 2022 AFP