伊朗再度空襲伊拉克北部庫德族區 至少1死

（法新社伊拉克阿比爾21日電） 伊朗自昨天晚間到今天清晨對伊拉克北部庫德族自治區發動最新跨境飛彈和無人機攻擊，造成至少1死。伊朗指控庫德族煽動伊朗國內的抗議潮。

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22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，在伊朗首都德黑蘭遭嚴格執法的道德警察逮捕，9月16日在拘留期間死亡，引發伊朗國內長達兩個多月的大規模抗議潮。

伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）不斷空襲位於伊拉克北部多山地區的庫德族城鎮與據點，伊朗將這些庫德族貼上「反伊朗的分離派恐怖主義團體」標籤。

伊朗革命衛隊指控庫德族團體受到「全球傲慢主義者」的援助，還說革命衛隊已鎖定這些庫德族團體的總部和陰謀中心。在德黑蘭當局用語中，「全球傲慢主義者」是指死對頭美國及其盟友。

伊朗革命衛隊表示，已對庫德族傑尼坎（Jejnikan）和 薩爾吉斯（Zarguiz）營地以及庫伊桑賈格鎮（Koysinjaq）空襲，並說「恐怖分子遭空襲，傷亡慘重」。

流亡至伊拉克北部的「伊朗庫德斯坦民主黨」（The Democratic Party of Iranian Kurdistan, PDKI）表示，德黑蘭以飛彈和自殺式無人機攻擊庫德族自治區首府阿比爾（Erbil）附近的高亞（Koya）和傑尼坎據點。

「伊朗庫德斯坦民主黨」幹部布達希（Ali Boudaghi ）表示，一名敢死隊成員在伊朗空襲高亞地區時遇害。

一度曾是伊朗境內最悠久的庫德族政黨「伊朗庫德斯坦民主黨」說：「這些無差別攻擊發生在伊朗恐怖主義政權無法遏止（伊朗境內）庫德族地區示威抗議之際。」

伊朗庫德族團體科馬拉（Komala）表示，他們也遭到鎖定。

科馬拉在推特發文說：「我們的總部今晚再度遭到伊朗攻擊。我們已為這種攻擊悉心防備已久，目前無傷亡。」

伊拉克庫德族自治區政府發表聲明譴責伊朗空襲「師出無名，一再侵犯伊拉克和庫德族地區主權」。

伊朗外交部長發言人卡納米（Nasser Kanani）強調，德黑蘭「不希望有來自伊拉克境內的安全威脅」。

美軍中央司令部譴責伊朗在伊拉克北部阿比爾附近的「非法」空襲行動。

美軍中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）在聲明中說：「這類無差別和非法攻擊置公民於險境，侵犯伊拉克主權，危及伊拉克和中東地區得來不易的安全和穩定。」

© 2022 AFP