摘頭巾聲援抗議 伊朗兩着名女演員遭羈押

（法新社德黑蘭20日電） 伊朗官方媒體今天報導，伊朗已羈押兩名在公開場合摘下頭巾聲援抗議活動的着名女演員。

廣告 繼續瀏覽後續

官媒伊朗通訊社（IRNA）報導說，女演員加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）和芮雅希（Katayoun Riahi）被檢察官傳喚調查她們的「挑釁性」社群媒體發文和媒體活動後，雙雙遭到羈押。

22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月中旬疑因未戴好頭巾，遭德黑蘭宗教警察逮捕，並於拘留期間喪命，引發全國大規模示威。

這波由女性領導抗議嚴格服裝規定的示威潮延燒2個多月，撼動伊朗宗教領導層。伊朗當局將抗議活動描述為「暴動」，並指控西方敵國煽動騷亂。

伊朗通訊社報導，加齊亞尼因涉煽動和支持「暴動」以及與反對派媒體串通而遭羈押。

52歲的影星加齊亞尼直言批評當局鎮壓抗議者，先前曾表示她已被司法部門傳喚，然後在Instagram上發布一段她摘下頭巾的影片。

她在昨晚寫道：「或許這會是我最後的發文。」

「從這一刻起，無論我發生什麼事，大家都要知道，我一如既往與伊朗人民站在一起，直到我咽下最後一口氣。」

伊朗通訊社報導，芮雅希稍後也因相同的調查而被捕。

60歲的芮雅希演過一系列獲獎電影，並以慈善工作聞名。她9月接受了總部設在倫敦的伊朗國際電視台（Iran International TV）採訪，而且未戴頭巾。伊朗國際電視台是受到伊朗當局鄙視的媒體。

芮雅希曾聲援艾米尼之死引發的抗議活動，並反對強制規定戴頭巾。

英國廣播公司（BBC）報導，人權活動人士表示，伊朗安全部隊鎮壓造成約400名示威民眾喪生，還有1萬6800人遭到逮捕。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）

© 2022 AFP