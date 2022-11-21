科羅拉多同志夜店槍擊案 2英勇顧客制伏槍手

（法新社科羅拉多泉21日電） 美國科羅拉多州科羅拉多泉市同志夜店Club Q19日深夜發生槍擊案，造成至少5人喪生。警方今天表示，當時店內有2名顧客奮不顧身制伏槍手，因此得以避免更多傷亡。

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警方查出嫌犯是22歲的奧德瑞奇（Anderson Lee Aldrich），他攜帶一把步槍進入夜店時，店內顧客顯然在紀念「跨性別追悼日」（Transgender Day of Remembrance），悼念在暴力攻擊中遭鎖定的跨性別人士。

警局局長瓦斯蓋茲（Adrian Vasquez）在記者會上表示，犯嫌進入Club Q夜店後，隨即對店內的人們開槍。

「店內至少有2名英勇的顧客和嫌犯對峙打鬥，阻止嫌犯繼續殺害其他人。」

事發當時，塞曼（Joshua Thurman）人在店內。他告訴記者：「那時非常可怕，地上屍體橫陳，處處都是玻璃碎片和破掉的杯子，很多人在哭泣。」

「那原本應該是我們可以安全放鬆的空間，我們應該要去哪？」

24歲的藍尼（Aeron Laney）剛搬來科羅拉多泉（Colorado Springs），她第一次來Club Q。

她告訴法新社：「當時大家玩得正開心，有說有笑。」她淚眼看着店外越來越多的悼念花束。

蘭尼和友人高德文（Justin Godwin）剛離開不到幾分鐘，槍手就闖入Club Q。

在Club Q擔任調酒師的安德森（Michael Anderson）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「我一直希望我不會碰到這種事情。」

根據警方發言人卡斯楚（Pamela Castro）的說法，警方晚間11時56分接獲通報Club Q發生大規模槍擊案，首名警員在4分鐘內趕到現場，而嫌犯僅在2分鐘後就被制伏。

當局表示，嫌犯目前在當地醫院接受治療，並未透露其他資訊，但強調聯邦調查局（FBI）探員等正進行調查。

艾爾帕索郡（El Paso County）警長辦公室去年發布的新聞稿顯示，當時21歲的槍手奧德瑞奇曾在2021年6月18日被捕，因為他的母親報案，稱他揚言以土製炸彈或多種武器攻擊她。

瓦斯蓋茲說：「對我們的LGBTQ公民來說，Club Q是安全的避風港。此案讓我深感悲痛和心碎。」

Club Q也在臉書發文稱，他們對這場無謂的攻擊感到震驚，並說：「我們感謝英勇的顧客迅速做出反應、制伏槍手，並結束這場仇恨攻擊。」

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）形容這起駭人槍擊案「可怕、令人厭惡，也讓人心碎」。波利斯2018年成為美國首位公開出櫃的州長。

事發之後，Club Q臉書粉絲專頁湧入來自各地的慰問，有些訊息來自瑞典、英國、紐西蘭、德國和澳洲。

自1999年開始，LGBTQ社群都會在每年11月20日這天紀念跨性別追悼日，最早是為紀念1998年遭殺害的跨性別女性赫斯特（Rita Hester）。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），美國自2022年初迄今已發生超過600起大規模槍擊案。

© 2022 AFP