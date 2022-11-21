賀錦麗會見小馬可仕 強調美國對菲承諾「堅定不移」

（法新社馬尼拉21日電） 在旨在對抗中國並修復雙方關係的訪問期間，美國副總統賀錦麗今天告訴菲律賓總統小馬可仕，美國對菲國做出的承諾「堅定不移」。

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賀錦麗（Kamala Harris）和夫婿任德龍（Doug Emhoff）昨晚7時左右自泰國曼谷飛抵馬尼拉。法新社報導，賀錦麗是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月上台以來訪問馬尼拉的最高層級美國官員，這顯示在親北京前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）卸任後，美菲關係正逐漸回溫。

賀錦麗也會見了前總統杜特蒂之女、菲國副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。杜特蒂任內發動血腥的反毒戰爭，引來侵犯人權相關的國際調查。

會談開始時，賀錦麗在馬尼拉總統府告訴小馬可仕：「我們與你站在一起，共同捍衛南海相關國際規則和規範。」

「在南海針對菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機的攻擊將觸發美國共同防禦承諾…這是我們對菲律賓堅定不移的承諾。」

小馬可仕也說，就他所見，「菲律賓的未來」不可能沒有美國存在。

據報導，美國與菲律賓以及馬可仕家族具有長期而複雜的關係。小馬可仕的獨裁者父親在華盛頓支持下統治這個前美國殖民地長達20年，華盛頓也將他視為冷戰盟友。

不過，在口無遮攔的前總統杜特蒂任內，美菲關係明顯惡化。2016年，杜特蒂痛批時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）是「妓女之子」（son of a whore），只因他充滿爭議的反毒戰爭引來歐巴馬的質疑。

華府正尋求在菲國新總統領導下，強化與馬尼拉的安全聯盟。

其中包括共同防禦條約和2014年簽訂的「加強國防合作協議」（EDCA），該協議同意美國使用5個菲國軍事基地。

在杜特蒂領導下，EDCA長期停滯不前，但如今隨着中國日益強勢，美菲雙方都表示支持加快實施。

賀錦麗22日還將赴菲國距離南海最近的地區巴拉旺島，登上停泊於公主港（Puerto Princesa）的菲律賓南海大型多功能巡邏艦特瑞沙．馬格巴努亞號（Teresa Magbanua），聽取海巡隊在巴拉旺島周邊海上行動簡報，菲國軍方代表屆時也將登艦。

© 2022 AFP