迪士尼開除包正博 艾格回鍋執行長

（法新社紐約20日電） 媒體娛樂巨擘迪士尼公司今天開除執行長包正博（Bob Chapek），並宣布艾格（Bob Iger）回鍋。

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這間近來風波不斷的全球最大媒體公司宣布，人事令即刻生效。

迪士尼董事會主席阿諾德（Susan Arnold）表示：「我們感謝包正博漫長職業生涯對迪士尼的服務。」董事會認為，迪士尼「邁向企業轉型之路日益艱辛之際，艾格是領導的不二人選」。

包正博擔任迪士尼執行長2年間，迪士尼開銷日增，讓華爾街憂心忡忡。迪士尼今年股價已暴跌41%。

反觀艾格，過去任職迪士尼執行長15年間，帶領公司市值成長5倍。迪士尼聲明指出，艾格至少2年前就承諾回鍋。

現年71歲的艾格2020年拔擢包正博接班，但兩人後來鬧翻，今年年初就幾乎互不交談。

艾格在執行長任內陸續收購皮克斯（Pixar）、漫威影業（Marvel）、盧卡斯影業（Lucasfilm）以及21世紀福斯公司（21st Century Fox），首度在中國開設主題樂園上海迪士尼度假區，並推出Disney+與ESPN+等串流影音服務。

包正博則因今年稍早應對佛州「不說同性戀」（Don't Say。Gay）法案不當，讓20萬迪士尼員工很多人對他不滿。這條法案禁止公立學校教師教授性傾向或性別認同課程，但包正博最初保持沉默，直到迪士尼內部員工炸鍋，才迫於壓力對法案表示看法。

迪士尼在佛州設有主題樂園。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2022 AFP